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Общество

На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

15:47 пятница, 19 марта 2021
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

фото © Новости Крыма

В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.

Плато Ай-Петри засыпало снегом. Высота снежного покрова около 30 сантиметров. Проезды на гору со стороны Соколиного и из Ялты открыты, автодорогу сегодня расчистили. Как сообщают крымчане в социальных сетях, утром начал работу подъемник.

«Зима не отступает! Снега много, 25-30 сантиметров», — пишут крымчане в соцсетях.

19 марта погоду полуострова будет определять южный циклон. Синоптики Крымского гидрометцентра прогнозируют дожди и туман. В горах ночью и днем температура воздуха опустится до −3 градусов. В выходные дни циклон покинет территорию Крыма, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет. В настоящее время на ЮБК облачно с прояснениями, временами дождь. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 марта.

Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер. По Крыму на 18 марта объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

Прогноз погоды в Крыму на среду 17 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 марта.

В горах Крыма ожидают снег. Синоптики прогнозируют выпадение снега 18 и 19 марта в горах Крыма.

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