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Власть

Меркель сделала заявление по Крыму

17:06 пятница, 19 марта 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность единой позиции Европейского Союза по вопросу вхождения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе.

Об этом глава правительства ФРГ заявила в ходе выступления на четвертом германо-украинском экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

«Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось», – сказала Меркель.

Она также отметила, что партнерство между Германией и Украиной «далеко не ограничивается вопросами экономики».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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