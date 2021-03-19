Крыму пообещали осадки «как из ведра»

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Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Неделя будет довольно холодной и дождливой. Выпадет, как минимум, 20-30 мм, при том, что норма – 38 мм. Основной удар дождевых туч придется на середину следующей недели – во вторник и среду. Все это будет связано с балканским циклоном», - рассказал он.

Температурный фон будет гораздо ниже, чем положено. По словам Тишковца, осадки «достанутся всему Крыму».

«Выпадет, как минимум, 80% от всей месячной нормы. В среду будет лить, что называется, как из ведра», - подчеркнул он.

Тишковец отметил, что, если измерять осадки в ведрах, то выпадет примерно два с половиной ведра на каждый квадратный метр земли.

«Во второй половине вторника и в ночь на среду порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Я не исключаю, что дожди перейдут в смешанную фазу. Возможны заряды мокрого снега, ночью температура понизится до околонулевых значений, будет держаться слабый плюс. В среду до +1…+6 градусов. Примерно такие же показатели в четверг и в пятницу», - уточнил собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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