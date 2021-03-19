Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

фото © lenta.ru

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе осмотра транспортного средства, убывающего с территории Республики Крым, в багажнике автомобиля гражданина сотрудники Крымской таможни обнаружили два коралла. Поясняя ситуацию, мужчина рассказал, что кораллы вез как сувенир для дочери. Об ограничениях на перемещение таких объектов через границу не знал», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что кораллы могут находиться под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). «Вывоз объектов, подпадающих под действие СИТЕС, возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, такие товары подлежат обязательному письменному декларированию», – пояснил начальник Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни Сергей Бронишевский.

С целью идентификации кораллы направлены на экспертизу. По факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товара и его недекларирования по установленной форме рассматривается вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Если экспертиза подтвердит, что кораллы являются объектами СИТЭС, нарушителя ждет административный штраф и конфискация предметов правонарушения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России раскритиковали работу властей Крыма по предотвращению пожаров. Бездеятельность по предупреждению пожаров в Крыму и ряде других регионов Южного федерального округа доходит до крайних пределов и грозит сделать ситуацию в округе малоуправляемой.

Крымчанина оштрафовали за нежелание служить в российской армии. Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении 26-летнего местного жителя, виновного в уклонении от призыва на военную службу.

В Крыму похвастались, что за семь лет раскрыли более 800 старых преступлений. Следователи Крыма за семь лет раскрыли свыше 800 уголовных дел по преступлениям, которые были совершены до 2014-го года.

Фирма из Крыма пыталась мошеннически завладеть имуществом в Киеве. Украинские правоохранители утверждают, что задержали двух участников мошеннической схемы.