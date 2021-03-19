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Происшествия

Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

17:35 пятница, 19 марта 2021
Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

фото © lenta.ru

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе осмотра транспортного средства, убывающего с территории Республики Крым, в багажнике автомобиля гражданина сотрудники Крымской таможни обнаружили два коралла. Поясняя ситуацию, мужчина рассказал, что кораллы вез как сувенир для дочери. Об ограничениях на перемещение таких объектов через границу не знал», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что кораллы могут находиться под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). «Вывоз объектов, подпадающих под действие СИТЕС, возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, такие товары подлежат обязательному письменному декларированию», – пояснил начальник Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни Сергей Бронишевский.

С целью идентификации кораллы направлены на экспертизу. По факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товара и его недекларирования по установленной форме рассматривается вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Если экспертиза подтвердит, что кораллы являются объектами СИТЭС, нарушителя ждет административный штраф и конфискация предметов правонарушения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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