Крымчанина оштрафовали за нежелание служить в российской армии

Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении 26-летнего местного жителя, виновного в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ноябре прошлого года молодой человек получил две повестки: о явке на призывной пункт для закрытия медкомиссии и о явке на призывной пункт для отправки на сборный пункт в военный комиссариат Республики Крым. О получении повесток он собственноручно расписался в отрывных корешках.

«При отсутствии законных оснований для освобождения от службы подсудимый не явился в указанные дни на призывной пункт военного комиссариата, тем самым уклонился от призыва на военную службу. В судебном заседании уклонист вину в инкриминируемом преступлении признал полностью», – говорится в сообщении.

Суд назначил крымчанину штраф в размере 16 тысяч рублей, который осужденный выплатил в полном объеме. Также отмечается, что приговор не избавит его от воинской обязанности, и мужчине придется послужить в рядах Вооруженных сил РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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