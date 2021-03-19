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Происшествия

Крымчанин заплатит крупный штраф за падение девушки с лошади

18:06 пятница, 19 марта 2021
Алушта

Житель Алушты заплатит крупный штраф за инцидент с несовершеннолетней, которая получила травму во время верховой езды.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как выяснили следователи, 25 августа 2018 года туристическая группа в составе 10 человек прибыла на территорию конно-прогулочного комплекса в районе поселка Розовый в Алуште. Туристы собирались отправиться на конную прогулку.

Подсудимый предоставил группе услугу по катанию на лошадях, однако она не соответствовала требованиям безопасности. У наездников не было защитного снаряжения, а также во время прогулки сопровождающий не удерживал лошадь за повод сбруи.

Лошадь, на которой двигалась 17-летняя девушка, услышала лай приближавшейся собаки и резко встала на дыбы.  Потерпевшая не удержалась в седле, упала с лошади на землю и получила травму позвоночника.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, с мужчины взыскали 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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