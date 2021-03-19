Крымчан предупредили об опасности WhatsApp

фото © pixabay.com

Платформа получит доступ к частной жизни граждан.

Мессенджер WhatsApp пытается принудительно заставить своих пользователей согласиться с новыми правилами конфиденциальности, сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Юрий Сосновский.

Уведомления с требованием принять новые правила начали приходить пользователям приложения с 8 февраля. В случае отказа — уже 15 мая вы потеряете доступ к мессенджеру.

«Новые условия предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных социальной сети Facebook, которая является владельцем мессенджера. Другими словами, вся информация, которая находится в вашем телефоне, будет передана компании», — рассказал эксперт.

По словам Юрия Сосновского, крупнейшая социальная сеть в мире мотивирует нововведение анализом привычек и вкусов пользователей WhatsApp в целях рекламы. Однако вместе с тем IT-компания сможет без проблем отследить ваши перемещение, местонахождение, личную переписку, а также получит доступ к ip-адресам, списку контактов и транзакциям.

Несмотря на то, что ранее мессенджер позиционировал себя как исключительно безопасную платформу с двусторонним шифрованием, он все равно мог получить доступ к содержимому переписки своих клиентов.

Сегодняшние действия являются лишь очередным шагом на пути к уничтожению цифровой свободы граждан со стороны западных IT-корпораций, подчеркнул собеседник.

Примечательно, что граждан ЕС и Великобритании подобные действия не затронут.

«Однако отказаться от платформы некоторым будет не так легко. Все зависит от ваших респондентов. Ведь довольно часто WhatsApp используют работодатели и учебные заведения», — сказал Юрий Сосновский.

По мнению эксперта, государству необходимо взять под контроль данную ситуацию. А самим гражданами взвесить все «за» и «против», прежде чем соглашаться на новую версию пользовательского соглашения.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Симферополем на пожаре в частном доме погиб мужчина. В одном из крымских поселков на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Севастополе взяли на контроль проверку по факту смертельного ДТП. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП в Балаклавском районе, в котором погиб один человек и еще один получил травмы.

В Крыму осквернили еще один военный памятник. Неизвестные осквернили обелиск в Севастополе, разрисовав его черной краской.

В Ялте на пешеходном переходе сбили пенсионерку. В Ялте 27-летний мужчина на мопеде сбил 79-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.