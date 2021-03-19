Власть
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp
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Платформа получит доступ к частной жизни граждан.
Мессенджер WhatsApp пытается принудительно заставить своих пользователей согласиться с новыми правилами конфиденциальности, сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Юрий Сосновский.
Уведомления с требованием принять новые правила начали приходить пользователям приложения с 8 февраля. В случае отказа — уже 15 мая вы потеряете доступ к мессенджеру.
«Новые условия предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных социальной сети Facebook, которая является владельцем мессенджера. Другими словами, вся информация, которая находится в вашем телефоне, будет передана компании», — рассказал эксперт.
По словам Юрия Сосновского, крупнейшая социальная сеть в мире мотивирует нововведение анализом привычек и вкусов пользователей WhatsApp в целях рекламы. Однако вместе с тем IT-компания сможет без проблем отследить ваши перемещение, местонахождение, личную переписку, а также получит доступ к ip-адресам, списку контактов и транзакциям.
Несмотря на то, что ранее мессенджер позиционировал себя как исключительно безопасную платформу с двусторонним шифрованием, он все равно мог получить доступ к содержимому переписки своих клиентов.
Сегодняшние действия являются лишь очередным шагом на пути к уничтожению цифровой свободы граждан со стороны западных IT-корпораций, подчеркнул собеседник.
Примечательно, что граждан ЕС и Великобритании подобные действия не затронут.
«Однако отказаться от платформы некоторым будет не так легко. Все зависит от ваших респондентов. Ведь довольно часто WhatsApp используют работодатели и учебные заведения», — сказал Юрий Сосновский.
По мнению эксперта, государству необходимо взять под контроль данную ситуацию. А самим гражданами взвесить все «за» и «против», прежде чем соглашаться на новую версию пользовательского соглашения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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