Крым мечтают сделать международным экспортером эфирных масел

При восстановлении полного цикла переработки сырья и стабильных инвестициях Крым имеет все шансы восстановить статус крупного производителя эфиромасличной продукции, считают ученые Крымского федерального университета.

Сегодня на полуострове функционирует ряд предприятий по производству эфиромасличной продукции, однако много мелких частных фирм и индивидуальных предпринимателей закупают и продают вовсе не крымские эфирные масла. А то, что выращивается и перерабатывается в Крыму в небольших объемах, не удовлетворяет потребности других отраслей промышленности (парфюмерно-косметической, фармацевтической, пищевой) и рядовых потребителей.

«Большинство эфиромасличных растений не требовательны к влаге, поэтому природно-климатические условия Крыма позволяют выращивать достаточно широкий видовой ассортимент – до 25 наименований. Однако чтобы возродить и развить эфиромасличное производство на международном уровне, нам нужно восстановить полный цикл переработки сырья и получать стабильное инвестирование. В КФУ уже разработаны новое оборудование и технологии в этом направлении», – рассказала заведующая кафедрой технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел КФУ Наталья Глумова.

По ее словам, рентабельность выращивания и переработки данных культур на полуострове составляет 80-160% в зависимости от погодных условий. Также в Крыму есть возможность применять технологии, не требующие полива эфиромасличных растений, и использовать комплексные методы безотходной переработки нетоксичных культур. Как отмечает специалист, важно и то, что плантации смогут выполнять рекреационную функцию, а масштабное производство создаст новые рабочие места в области сельского хозяйства.

«У нашего полуострова есть очень востребованные эфиромасличные культуры. Эксклюзивный крымский продукт – эфирное масло полыни таврической, которая растет преимущественно на полуострове. Долгое время самым актуальным в отрасли являлся шалфей мускатный. Из него, кроме эфирного масла, получают склареол (дитерпеновый гликоль), применяемый для производства душистых веществ с запахом амбры и в качестве фиксатора запахов в парфюмерии. К 2020 году интерес к шалфею мускатному дополнительно возрос, так как качество склареола, полученного из другого растительного сырья, оказалось значительно ниже», – добавила Глумова.

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