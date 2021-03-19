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Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины допускал это ранее «в случае гуманитарной катастрофы».

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это «в случае гуманитарной катастрофы».

«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», - сказал он.

Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь <...>, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России.<...> Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», - заявил он.

Кравчук в августе 2020 года допускал, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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