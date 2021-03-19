Водный кризис
Развитие сюжета: «Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма ● Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой ● «Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан ● Крымчанам пообещали, что ситуация с водой улучшится ● Путин по видеосвязи подаст воду в Крым
Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым
фото © pravda.com.ua
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины допускал это ранее «в случае гуманитарной катастрофы».
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это «в случае гуманитарной катастрофы».
«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», - сказал он.
Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь <...>, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России.<...> Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», - заявил он.
Кравчук в августе 2020 года допускал, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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