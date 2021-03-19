Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +3
море +9

Власть

Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма

20:27 пятница, 19 марта 2021
Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма

фото © evo-rus.com

Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор из Крыма Ольга Ковитиди выступила с предложением о создании мультфильмов и компьютерных игр о присоединении Крыма к России.

Об этом она сказала в рамках проведенного совместно с Минобороны России круглого стола в Совфеде, информирует ТАСС.

«Нужны добрые мультфильмы, компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией, здесь нужна целостная концепция, которая бы закладывала на каком-то подсознательном уровне, что хорошо, а что плохо. Для этого есть специально обученные люди, пусть они этим занимаются», – отметила Ковитиди.

По ее словам, на российском телевидении и в интернете ведется «недостаточная информационная работа» по освещению событий 2014 года в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 марта. Сегодня, 19 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает возможным сделать выходными День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства.

Какой сегодня праздник 18 марта. Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 17 марта. Сегодня, 17 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.

Общество
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.

Власть
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp

Крымчан предупредили об опасности WhatsApp

Платформа получит доступ к частной жизни граждан.

Главное за сегодня

В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

8 часов назад

Происшествия
Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации