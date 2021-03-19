Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма

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Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор из Крыма Ольга Ковитиди выступила с предложением о создании мультфильмов и компьютерных игр о присоединении Крыма к России.

Об этом она сказала в рамках проведенного совместно с Минобороны России круглого стола в Совфеде, информирует ТАСС.

«Нужны добрые мультфильмы, компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией, здесь нужна целостная концепция, которая бы закладывала на каком-то подсознательном уровне, что хорошо, а что плохо. Для этого есть специально обученные люди, пусть они этим занимаются», – отметила Ковитиди.

По ее словам, на российском телевидении и в интернете ведется «недостаточная информационная работа» по освещению событий 2014 года в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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