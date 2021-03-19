Власть
Ковитиди хочет, чтобы кто-нибудь создал компьютерные игры о захвате Крыма
фото © evo-rus.com
Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор из Крыма Ольга Ковитиди выступила с предложением о создании мультфильмов и компьютерных игр о присоединении Крыма к России.
Об этом она сказала в рамках проведенного совместно с Минобороны России круглого стола в Совфеде, информирует ТАСС.
«Нужны добрые мультфильмы, компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией, здесь нужна целостная концепция, которая бы закладывала на каком-то подсознательном уровне, что хорошо, а что плохо. Для этого есть специально обученные люди, пусть они этим занимаются», – отметила Ковитиди.
По ее словам, на российском телевидении и в интернете ведется «недостаточная информационная работа» по освещению событий 2014 года в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 19 марта. Сегодня, 19 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает возможным сделать выходными День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства.
Какой сегодня праздник 18 марта. Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 17 марта. Сегодня, 17 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крыму пообещали осадки «как из ведра»
Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега
В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.
Крымчан предупредили об опасности WhatsApp
Платформа получит доступ к частной жизни граждан.
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции
Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
8 часов назад
Меркель сделала заявление по Крыму
4 часа назад
Ротенберга отодвинули от строек в «Артеке»
14 часов назад
Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много
12 часов назад
Все подводные лодки России покинули Севастополь
6 часов назад
Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму
2 часа назад
Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы
Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.