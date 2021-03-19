Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много

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По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями превысили прошлогодние на 300%.

На очередном совещании по противодействию коронавирусной инфекции глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что сейчас на полуострове на первый план выходят обычные сезонные заболевания:

«Коронавирусная инфекция у нас сохраняется, но имеет стойкую тенденцию к снижению. Помимо этого, заболеваемость сезонными вирусными инфекциями, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 22%. Это ниже уровня эпидемического порога и ниже уровня предыдущего года практически в два раза, то есть здесь четкая тенденция к снижению. Она сохраняется практически по всем административным территориям, но в то же время выше среднего показателя остаются цифры в нескольких регионах: это Керчь, Феодосия и Черноморский район. Показатель по вирусным инфекциям превышает средний от полутора до двух раз, и это требует пристального внимания, как и по распространению новой коронавирусной инфекции. В целом у нас объем проведенной иммунизации от COVID-19 – всего 2% от числа контингентов, подлежащих вакцинации».

По словам Пеньковской, темпы вакцинации в последнюю неделю снизились из-за нехватки российской вакцины.

Глава крымского отделения профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Ирина Данилович рассказала, что, вопреки ее более ранним опасениям, принудительную вакцинацию власти не проводят, а препаратов действительно не хватает.

– Жалоб на принудительную вакцинацию нам не поступало, но тут я бы, наверное, не обольщалась, потому что, скорее всего это связано с тем, что в Крыму для этого нет достаточного количества вакцины. Если в начале вакцинации большинство людей скептически отнеслись к процедуре, то сейчас очень многие уже готовы прививаться, и появилось много жалоб именно на то, что отсутствует доступ к этой вакцине. Человек записывается через портал госуслуг или по телефону регистратуры поликлиники, ему обещают перезвонить, но никто так и не перезванивает. Он идет в поликлинику, начинает спрашивать, узнавать – ему говорят, вакцины нет, мы вам перезвоним. И вот так продолжается замкнутый круг.

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко на том же совещании сообщил, что на полуострове уже ждут новую партию вакцин:

«Количество полученных доз на сегодняшний день остается прежним и составляет 65 232 дозы. Функционируют 72 пункта вакцинации и 22 выездные бригады. В очереди на вакцинацию находятся порядка 28 тысяч человек. В ближайшее время мы ожидаем получение нескольких партий и тут же сообщим об этом на всех наших информационных ресурсах. Если вы планируете записаться сейчас через единый портал государственных услуг, просим для максимального удобства в разделе «Персональная информация» справа оставлять свой мобильный телефон. Пока, к сожалению, мы на сегодняшний день не имеем четкого графика и предполагаемого количества доз в той или иной партии, которая в ближайшее время должна поступить. Эти цифры меняются каждый день. Пока мы получили информацию о 8100 дозах к концу этой недели».

Тем временем Наталья Пеньковская рассказала, что в Крыму сильно выросла статистика заболеваемости так называемыми внебольничными пневмониями:

«К сожалению, ситуация нестабильная, и цифры колеблются в последние недели от превышения, от подъемов до некоторой стабилизации. Но в целом по Крыму показатель заболеваемости остается выше уровня прошлого года за весь период с 1 января на 300%. Показатели в таких регионах, как Советский район, Бахчисарайский, Алушта, Керчь и Симферополь, превышают среднекрымский от полутора до двух раз. Самые высокие показатели заболеваемости за этот период – в Алуште и в Керчи. Следующее рейтинговое место занимает Советский район, и на третьем месте Бахчисарайский и город Симферополь. Количество внебольничных пневмоний по сравнению с прошлой неделей выросло с 49% до 59% за счет бактериальных пневмоний. Ковидные пневмонии в течение последней недели остаются на уровне прошлой, в пределах 27%».

Ирина Данилович убеждена, что такие цифры по внебольничным пневмониям свидетельствуют о занижении статистики по заболеваемости COVID-19.

– Эпидемия действительно сейчас идет на спад, и многие ковидные госпитали уже позакрывали. Но мне кажется, вот это превышение на 300% как раз и отражает действительную статистику по заболеваемости коронавирусом. Сколько бы ни говорила госпожа Пеньковская, что все это пневмонии нековидной этиологии – я считаю, что это полное вранье. Все мы знаем, что больным с явными симптомами коронавируса всегда ставился диагноз «внебольничная пневмония». Я лично видела очень многих людей, которые переболели COVID-19 амбулаторно и у которых в заключениях стоит диагноз – даже при выписке – «внебольничная пневмония».

Андрей Волянский подтверждает, что вспышка внебольничных пневмоний выглядит крайне странно.

– Вообще, для внебольничных пневмоний рост их количества в холодное время года – это абсолютно понятная ежегодная, регулярная вещь. Но во время коронавирусной пандемии мы увидели, что заболеваемость всей основной патологии резко снизилась. Идет речь и о гриппе, и о респираторных вирусных инфекциях, и о респираторных бактериальных инфекциях. Благодаря комплексу различных изоляционных мир, идет резкое снижение заболеваемости разными инфекциями. Поэтому для меня действительно крайне удивительно слышать, что произошел настолько резкий подъем в сравнении с прошлым годом, то есть этого быть не должно. Я соглашусь, что, видимо, идет занижение статистики по коронавирусу, потому что все это выглядит слишком невероятно. Все же порядка 50 новых случаев COVID-19 по Крыму в день – очень мало для двухмиллионной популяции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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