Происшествия
Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свидание
Жительница села Чайкино Джанкойского района заявила в полицию о том, что у нее украли деньги из дома.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Женщина рассказала, что накануне ее бывший супруг предлагал встретиться, но она отказалась. Приехав домой, потерпевшая обнаружила, что кто-то разбил окно в ее доме, а из шкафа в спальне пропало 15 тысяч рублей.
Выяснилось, что деньги украл бывший муж заявительницы. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого у него дома. Свою вину он признал полностью.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рецидивист из Ялты попался на краже телефона у ребенка. Родители подростка обратились в полицию Ялты с заявлением о пропаже мобильного телефона. Отсутствие техники мальчик заметил, вернувшись домой после поездки в маршрутке.
Крымчанин угнал машину, чтобы съездить за продуктами, и попал в ДТП. В Красногвардейском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.
Устроивший взрыв и стрельбу в керченском колледже студент действовал один. Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку.
В Симферополе прохожий задержал грабителя с ножом. Симферополец спас женщину, которую попытались ограбить на одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов
Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма
Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
16 марта
«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает возможным сделать выходными День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства.