Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свидание

Жительница села Чайкино Джанкойского района заявила в полицию о том, что у нее украли деньги из дома.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина рассказала, что накануне ее бывший супруг предлагал встретиться, но она отказалась. Приехав домой, потерпевшая обнаружила, что кто-то разбил окно в ее доме, а из шкафа в спальне пропало 15 тысяч рублей.

Выяснилось, что деньги украл бывший муж заявительницы. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого у него дома. Свою вину он признал полностью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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