Ялтинцам предложили выбрать вариант клумбы на набережной

Администрация Ялты запланировала благоустройство клумбы возле знаменитого платана на ялтинской набережной.

На странице администрации в Facebook предложено выбрать один из девяти вариантов.

«На сегодняшний день разработано несколько дизайнов, и мы предлагаем вам принять участие в выборе лучшего! Для этого выберите из представленных визуализаций дизайн клумбы, который вам больше нравится, и напишите в комментариях номер картинки. Нам важно знать ваше мнение!» — подчеркнули в администрации.

Справка: по примерным оценкам, возраст платана на набережной Ялты превышает 170 лет. Одна из легенд гласит, что под этим деревом Сергей Есенин назначал свидания Айседоре Дункан. В 2015 году платану на ялтинской набережной присвоили почетное название «дерево – памятник».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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