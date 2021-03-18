Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой ● «Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан ● Крымчанам пообещали, что ситуация с водой улучшится ● Путин по видеосвязи подаст воду в Крым ● Константинов не очень верит в опреснение воды в Крыму
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма
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Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.
Об этом сегодня в ходе совещания в формате телемоста по строительству и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле уже выйдем на бурение первых скважин», – сказал он.
Вице-премьер добавил, что в настоящий момент продолжается работа по изучению этого варианта водоснабжения полуострова совместно с Росгеологией. «Там огромные запасы, мы в этом уже уверены. Вопрос в том, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине», – отметил Хуснуллин.
Также вице-премьер заявил, что к июлю будет информация о том, какие объемы будут давать источники под Азовским морем. Он отметил, что будет опробован пуск воды по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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