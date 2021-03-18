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Водный кризис

«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

16:06 четверг, 18 марта 2021
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

фото © Википедия

Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.

Об этом сегодня в ходе совещания в формате телемоста по строительству и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле уже выйдем на бурение первых скважин», – сказал он.

Вице-премьер добавил, что в настоящий момент продолжается работа по изучению этого варианта водоснабжения полуострова совместно с Росгеологией. «Там огромные запасы, мы в этом уже уверены. Вопрос в том, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине», – отметил Хуснуллин.

Также вице-премьер заявил, что к июлю будет информация о том, какие объемы будут давать источники под Азовским морем. Он отметил, что будет опробован пуск воды по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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