Власть
Владельцы земли в Пионерском парке Алупки получили девять судебных исков
Прокуратура Ялты инициировала судебные разбирательства о законности приобретения прав собственности на девять земельных участков, расположенных на территории Пионерского парка в Алупке.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«На сегодня прокуратурой инициированы судебные процессы по девяти участкам, переданным в собственность. Еще по четырем администрация остановила процесс оформления земельных участков в собственность. Ждем судебных разбирательств. Главная цель – собрать по кусочкам всю землю и объединить в единую зону – зеленую. То есть поставить на кадастровый учет уже в качестве городского парка», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
По информации депутата Госдумы Руслана Бальбека, прокуратура Крыма во время проверки выявила нарушения земельного законодательства при распоряжении участками в Пионерском парке. В частности, участки, выделенные в 2008-2010 годах для индивидуального жилищного строительства в соответствии с градостроительной документацией, действовавшей и в те годы, и сейчас являются землями общего пользования.
«По мнению правоохранителей, предоставление участков в собственность и/или пользование по действовавшему на то время закону Украины было невозможным. Для устранения нарушений прокуратурой Ялты в Ялтинский городской суд предъявлено девять исковых заявлений к гражданам о прекращении права собственности и истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Также прокуратурой Ялты на четыре решения Алупкинского горсовета о распоряжении земельными участками общего пользования, по которым права не зарегистрированы, в адрес правопреемника – администрации Ялты – принесены протесты», – написал Бальбек на своей странице в Facebook.
Депутат добавил, что по факту возможных неправомерных действий должностных лиц органа местного самоуправления, связанных с распоряжением данными земельными участками, Следственным отделом Ялты проводится доследственная проверка.
Минприроды Крыма со своей стороны проверяет факт повреждения краснокнижного кустарника иглица колючая (понтийская).
В конце января этого года власти Ялты заявили о необходимости сохранения Пионерского парка в качестве зеленой зоны и пообещали не допустить строительства на территории парка многоквартирного жилого дома. К началу февраля был разработан целый комплекс мер по сохранению парка.
Пионерский парк в Алупке был заложен в 70-х годах XX века. На его территории располагается памятник в виде стелы, который является братской могилой советских воинов, погибших при освобождении города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Превышение нормы алкоголя в шесть раз: пьяного водителя поймали в Ялте. Ялтинские правоохранители задержали пьяного водителя иномарки, который пытался скрыться с места ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму. Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды. На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.
Еще 54 крымчанина заразились ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Совбезе ООН отказались выслушать представителей Крыма
Российская делегация в ООН призывала западных дипломатов «пообщаться с реальными людьми из Крыма».
Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента США Джо Байдена «старым маразматиком».
«Охраняет ворота в ад»: министр культуры Крыма отличилась второй раз за неделю
Министр культуры Крыма Арина Новосельская во время рабочей поездки в Керчь назвала грифона, скульптуры которого установлены на Митридасткой лестнице, «орлольвом».
14 марта
Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев
Севастопольцы не довольны постковидной реабилитацей в пансионате «Изумруд», учреждение оказалось не готовым к приему больных, – пожаловалась одна из жительниц города на странице губернатора Михаила Развожаева в Instagram.