Владельцы земли в Пионерском парке Алупки получили девять судебных исков

Прокуратура Ялты инициировала судебные разбирательства о законности приобретения прав собственности на девять земельных участков, расположенных на территории Пионерского парка в Алупке.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«На сегодня прокуратурой инициированы судебные процессы по девяти участкам, переданным в собственность. Еще по четырем администрация остановила процесс оформления земельных участков в собственность. Ждем судебных разбирательств. Главная цель – собрать по кусочкам всю землю и объединить в единую зону – зеленую. То есть поставить на кадастровый учет уже в качестве городского парка», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

По информации депутата Госдумы Руслана Бальбека, прокуратура Крыма во время проверки выявила нарушения земельного законодательства при распоряжении участками в Пионерском парке. В частности, участки, выделенные в 2008-2010 годах для индивидуального жилищного строительства в соответствии с градостроительной документацией, действовавшей и в те годы, и сейчас являются землями общего пользования.

«По мнению правоохранителей, предоставление участков в собственность и/или пользование по действовавшему на то время закону Украины было невозможным. Для устранения нарушений прокуратурой Ялты в Ялтинский городской суд предъявлено девять исковых заявлений к гражданам о прекращении права собственности и истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Также прокуратурой Ялты на четыре решения Алупкинского горсовета о распоряжении земельными участками общего пользования, по которым права не зарегистрированы, в адрес правопреемника – администрации Ялты – принесены протесты», – написал Бальбек на своей странице в Facebook.

Депутат добавил, что по факту возможных неправомерных действий должностных лиц органа местного самоуправления, связанных с распоряжением данными земельными участками, Следственным отделом Ялты проводится доследственная проверка.

Минприроды Крыма со своей стороны проверяет факт повреждения краснокнижного кустарника иглица колючая (понтийская).

В конце января этого года власти Ялты заявили о необходимости сохранения Пионерского парка в качестве зеленой зоны и пообещали не допустить строительства на территории парка многоквартирного жилого дома. К началу февраля был разработан целый комплекс мер по сохранению парка.

Пионерский парк в Алупке был заложен в 70-х годах XX века. На его территории располагается памятник в виде стелы, который является братской могилой советских воинов, погибших при освобождении города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Превышение нормы алкоголя в шесть раз: пьяного водителя поймали в Ялте. Ялтинские правоохранители задержали пьяного водителя иномарки, который пытался скрыться с места ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму. Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды. На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.