Происшествия
В Ялте на пешеходном переходе сбили пенсионерку
В Ялте 27-летний мужчина на мопеде сбил 79-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.
Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями ДТП – 27-летний водитель транспортного средства сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Патрульные незамедлительно остановили движение транспорта на участке дороги и вызвали экстренные службы. После этого правоохранители оказали пострадавшей с травмами лица и кровотечением из носа доврачебную помощь», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что виновника ДТП передали инспекторам ГИБДД, а пострадавшую пенсионерку госпитализировали.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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