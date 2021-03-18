Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +6
море +9

Происшествия

В Ялте на пешеходном переходе сбили пенсионерку

15:11 четверг, 18 марта 2021
Ялта

В Ялте 27-летний мужчина на мопеде сбил 79-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями ДТП – 27-летний водитель транспортного средства сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Патрульные незамедлительно остановили движение транспорта на участке дороги и вызвали экстренные службы. После этого правоохранители оказали пострадавшей с травмами лица и кровотечением из носа доврачебную помощь», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что виновника ДТП передали инспекторам ГИБДД, а пострадавшую пенсионерку госпитализировали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На трассе Ялта-Севастополь лобовое ДТП: погиб человек. На автодороге Ялта-Севастополь произошло лобовое столкновение внедорожника и фургона, в котором погиб один человек.

В Крыму прошли учения по поиску без вести пропавших людей. В учениях приняли участие сотрудники МВД Крыма, Следственного комитета, МЧС, специалисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ГАУ РК «Ресурсный центр», «Крымпатриотцентра».

В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек. В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.

«Артеку» угрожают камнепады. Эксперты Главгосэкспертизы России изучили повторно представленную проектно-сметную документацию первой очереди реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, а также проектно-сметную документацию на реконструкцию сооружений инженерной защиты территории и берегоукрепления Международного детского центра «Артек» в Крыму.

Власть
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Водный кризис
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.

Санкции
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

Происшествия
На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации