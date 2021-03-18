В Ялте на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В Ялте 27-летний мужчина на мопеде сбил 79-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями ДТП – 27-летний водитель транспортного средства сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Патрульные незамедлительно остановили движение транспорта на участке дороги и вызвали экстренные службы. После этого правоохранители оказали пострадавшей с травмами лица и кровотечением из носа доврачебную помощь», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что виновника ДТП передали инспекторам ГИБДД, а пострадавшую пенсионерку госпитализировали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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