В Севастополе взяли на контроль проверку по факту смертельного ДТП

Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку по факту ДТП в Балаклавском районе, в котором погиб один человек и еще один получил травмы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как ранее сообщалось, накануне на трассе Севастополь-Ялта произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и фургона на базе микроавтобуса «Газель». Водитель иномарки по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения водитель автомобиля «Газель» скончался до приезда скорой помощи, а водитель Volkswagen был госпитализирован с травмами, в том числе переломами ног.

«В настоящее время следственным управлением УМВД РФ по Севастополю по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратурой города», - говорится в сообщении Прокуратуры Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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