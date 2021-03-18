В Крыму осквернили еще один военный памятник

Неизвестные осквернили обелиск в Севастополе, разрисовав его черной краской.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя. Уточняется, что речь идет о монументе «Городу герою Севастополю» («Штык и Парус» ) на мысе Хрустальный.

«По версии дознания, не позднее 15 марта 2021 года неустановленное лицо из хулиганских побуждений, пренебрегая общественными нормами морали и нравственности, нанесло на подпорные стены монумента изображения и надписи краской черного цвета, осквернив своими действиями памятник и причинив вред имуществу города», - говорится в сообщении прокуратуры.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления. Ранее в Саках «Вечный огонь», расположенный в городском парке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы. Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.

На трассе Ялта-Севастополь лобовое ДТП: погиб человек. На автодороге Ялта-Севастополь произошло лобовое столкновение внедорожника и фургона, в котором погиб один человек.

В Крыму прошли учения по поиску без вести пропавших людей. В учениях приняли участие сотрудники МВД Крыма, Следственного комитета, МЧС, специалисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ГАУ РК «Ресурсный центр», «Крымпатриотцентра».

В Севастополе собака едва не загрызла хозяйку и покусала еще несколько человек. В Севастополе доберман напал на хозяйку приюта для животных, а заодно покусал нескольких очевидцев происшествия. Видео появилось в соцсетях.