Происшествия
В Крыму осквернили еще один военный памятник
Неизвестные осквернили обелиск в Севастополе, разрисовав его черной краской.
Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя. Уточняется, что речь идет о монументе «Городу герою Севастополю» («Штык и Парус» ) на мысе Хрустальный.
«По версии дознания, не позднее 15 марта 2021 года неустановленное лицо из хулиганских побуждений, пренебрегая общественными нормами морали и нравственности, нанесло на подпорные стены монумента изображения и надписи краской черного цвета, осквернив своими действиями памятник и причинив вред имуществу города», - говорится в сообщении прокуратуры.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления. Ранее в Саках «Вечный огонь», расположенный в городском парке.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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