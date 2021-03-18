Власть
В Крыму нашли «механизм» по урегулированию цен
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Начиная с 2014 года и крымский бизнес, и чиновники регулярно заявляют, что цены можно контролировать. Изначально главным инструментом, который позволит сдерживать рост цен в регионе называли развитие логистики, апофеозом которого стал Крымский мост и его железнодорожная ветка.
Почему в Крыму, несмотря на неоднократные заявления властей о строительстве логистического центра, так и не появился торговый объект, объединяющий местных производителей и способный урегулировать цены на региональном рынке, ForPost рассказал председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
Но когда транспортный переход был сдан и стало понятно, что цены в регионе не снижаются и даже продолжают расти, все чаще начали звучать заявления о строительстве логистических центров. Однако прошло несколько лет, и ни один такой объект так и не появился.
По мнению председателя Ассоциации содействия торговле Крыма Сергея Макеева, появлению такого объекта в республике долгое время препятствовали высокопоставленные местные чиновники.
Сегодня, по словам Макеева, в Крыму есть только один центр, который с натяжкой можно назвать логистическим. Принадлежит он крупной торговой сети и по факту является распределительной точкой для собственных супермаркетов.
Строительство двух других объектов в Симферополе и его пригороде также частная инициатива и не спасет местных товаропроизводителей. Дело в том, что строятся они под российскую продукцию — основу ассортимента супермаркетов, принадлежащих инвесторам.
Макеев отмечает, что анонсированное накануне строительство очередного логистического центра не внушает доверия, так как подобный объект в принципе не может обеспечить рабочими местами более тысячи крымчан. Максимум — будут трудоустроены чуть более сотни человек.
Чтобы урегулировать цены, по мнению Макеева, необходимо опираться на мировой опыт создания логистических центров с долей участия государства не менее 25%. Именно при таком положении дел подобные объекты станут не бизнес-проектами, а важными инструментами в решении социальных вопросов.
«У нас достаточно федерального финансирования в рамках ФЦП, но необходимо думать о перспективе. Должно быть государственно-частное партнерство, которое в Крыму сейчас очень слабо развито», — объясняет он.
Такой логистический центр, считает эксперт, должен быть привязан к грузовому Симферополю — железной дороге, «потому как в перспективе железнодорожный транспорт позволяет работать с большими объемами».
В тексте использованы материалы: Форпост
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