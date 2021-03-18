Власть
Трупы животных продолжают свозить на закрытый скотомогильник в Крыму
По официальной информации, «кладбище домашних животных» в Раздольненском районе давно не работает.
В Раздольненский район Крыма продолжают свозить трупы животных несмотря на то, что официально скотомогильник здесь давно закрыт. Об этом местные жители сообщили проекту «ЭкоСреда».
По информации экоактивистов, борьба с незаконным захоронением животных ведется не первый год. За это время возбуждались уголовные дела, выписывались штрафы и даже был выделен крематор для ликвидации опасных отходов. Однако проблема так и не решилась.
«Очевидно, нужно придать ускорение решению этой проблемы. Обещания были даны давно, пора бы их выполнять. В ответственные органы власти по этому поводу будут направлены депутатские запросы», - отметила куратор проекта Виктория Билан.
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