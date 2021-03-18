«Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан

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Правительство России выделило 3,2 миллиарда рублей на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя. Эти деньги направят на исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на ремонт сетей водоснабжения.

По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, вскоре в Севастополе и Симферополе запустят водоводы, которые будут обеспечивать эти города водой в засушливое время. В то же время в Ялте планируют построить опреснительную установку.

В конце августа 2020 года в связи с засухой в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели подачу воды по графикам. Позднее меры экономии коснулись Белогорска и Белогорского района, а также Ялты и Алушты.

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод вспомнил предыдущие инициативы российских властей по улучшению водоснабжения полуострова.

– С точки зрения обычного жителя, в 2020 году попытки решения водной проблемы в Крыму выглядели экзотическими. То прилетал самолет, который вызывал осадки с пиропатронами, то водохранилища хотели накрывать специальной пленкой от испарений – это все вызывало недоверие. Возможно, эти меры даже служили подтверждением чувства безысходности, которое на тот момент испытывали власти. В то же время решения, задекларированные правительственной программой в октябре 2020 года, говорили уже не про самолеты и пленки, а о комплексе не временных, но постоянных водозаборов в различных частях Крыма, которые должны собирать паводковые воды из рек или из подземных источников. Мне кажется, именно эти планы вызывают намного больше доверия. Но, конечно, это не отменяет принципиальные вопросы: какой запас подземных вод еще остался, учитывая активную добычу?

Еще 10 августа 2020 года был торжественно запущен водовод из Тайганского водохранилища для обеспечения нужд Симферополя. Трубопровод строило Министерство обороны, и, по его данным, за все время своей работы он прокачал на крымскую столицу шесть миллионов тонн воды. Однако уже в декабре 2020-го перекачку воды по этому водоводу прекратили.

Крымский предприниматель и общественный деятель, владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков считает, что в целом водовод не справился со своей задачей.

– Правительство Крыма принимает все возможные меры, чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию с неудовлетворительным снабжением центра Крыма. Для этого было принято оперативное решение в кратчайшие сроки проложить 15 трубопроводов из Таганского, Белогорского водохранилищ в Симферопольское. Все сделали даже слишком быстро: трубы проложили прямо через шоссейные асфальтированные дороги, и в эту же ночь случились первые несколько аварий, когда водители налетели на эти трубы. Во время пуска воды только три из 15-ти труб успешно отработали от Белогорского водохранилища до Симферопольского, поскольку огромное давление мощных военных насосов на большом расстоянии привело к прорывам. Били 20-30-метровые фонтаны, заливали села, были очень большие потери воды. Мне кажется, этот проект был от отчаяния, он не выполнил задачу.

По данным Олега Зубкова, в Белогорском и Тайганском водохранилищах осталось слишком мало воды, чтобы она существенно повлияла на ситуацию с водоснабжением Симферополя.

Давид Аксельрод, в свою очередь, рассуждает, насколько эффективными могут оказаться новые меры по строительству водоводов и поиску подземных источников.

– Действительно, проект переброски воды, о котором говорил Олег Зубков, показал себя достаточно неэффективным, однако он был временным. Новые же проекты должны функционировать на постоянной основе, чтобы в случае чего подпитывать те или иные районы Крыма водой. Реализованные в Севастополе меры так или иначе показали свою эффективность, поскольку за все время город так и не перевели на графики подачи воды, не ввели какие-либо иные ограничения, кроме как в садовых товариществах. Как говорят эксперты, основные капиталовложения сегодня следует пускать не столько даже на разведку новых подземных источников или строительство новых масштабных капитальных сооружений, а прежде всего на ремонт водопроводных сетей. Уровень потерь сейчас очень высокий по всему Крыму, вода просто не доходит до потребителей.

На очередном совещании в правительстве Крыма 15 марта глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что к 1 апреля Симферополь будет получать около 100 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников, а водохранилища естественного стока теперь будут использоваться как резерв на случай аварий:

«Запас воды в симферопольских водохранилищах, к сожалению, как и в Ялте, принципиального увеличения не имеет. Мы чуть-чуть улучшили ситуацию по Яузскому водохранилищу, где остается запас свыше миллиона кубов на период перманентных повреждений на магистральном водоводе… Скважины все стабилизировались, мы поменяли там насосы, на двух из них вышли на подъем 35 тысяч кубометров, при этом горизонты не падают. Это позволяет нам сделать вывод, что 92 тысячи кубов в сутки с западного направления мы обеспечим без всяких отклонений от заявленной цифры».

Между тем специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон отмечает, что, судя по спутниковым снимкам, в последние несколько недель площадь воды во всех основных водохранилищах полуострова увеличилась, однако недостаточно.

Что касается водоснабжения Ялты, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что до курортного сезона власти намерены завершить работы по установке в городе системы опреснения морской воды. По его словам, стоимость проекта составит около трех миллиардов рублей. Однако местные активисты организовали сбор подписей против этого строительства: они опасаются, что техническую опресненную воду власти будут использовать как питьевую. Обращение с подписями планируют направить президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить возведения опреснительного завода в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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