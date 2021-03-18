Рецидивист из Ялты попался на краже телефона у ребенка

Родители подростка обратились в полицию Ялты с заявлением о пропаже мобильного телефона. Отсутствие техники мальчик заметил, вернувшись домой после поездки в маршрутке.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний безработный житель пригорода Ялты. Ранее задержанный уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина сознался в краже, написав явку с повинной», — рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, злоумышленник продал телефон, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до пяти лет лишения свободы.

Также в ведомстве сообщили о преступлении в Джанкойском районе. 28-летний мужчина пробрался в дом к бывшей супруге, чтобы выкрасть 15 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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