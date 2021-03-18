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Коронавирус в Крыму

Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев

Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев

фото © Форпост

Севастопольцы не довольны постковидной реабилитацей в пансионате «Изумруд», учреждение оказалось не готовым к приему больных, – пожаловалась одна из жительниц города на странице губернатора Михаила Развожаева в Instagram.

По ее словам, на восстановление после тяжело перенесенной болезни ее маму отправили доктора. Однако воспользоваться путевкой женщине так и не удалось.

«Изумруд» оказался не готов принять больных, нет медикаментов и еды, больные вынуждены были вернуться. Маме путевку отменили. А мы так надеялись на эту поддержку», - написала она.

Реакция Михаила Развожаева на сигналы севастопольцев не заставила себя долго ждать. Глава региона дал поручение разобраться с «не очень хорошо организованным» питанием и реабилитацией в пансионате.

«Дал указание навести там порядок <…> С питанием и другими нюансами, я думаю, в ближайшее время разберемся», – заверил он.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сообщил, что сейчас питание и реабилитация в «Изумруде» налажены. Вопросы, по его словам, могут возникать из-за обманутых ожиданий о курортном отдыхе, в том числе с развлекательными программами.

«Там ничего этого нет. Это лечебная зона, как больница, единственное – с большей возможностью гулять на свежем воздухе и получать дополнительные процедуры», – пояснил вице-губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что пансионат «Изумруд» не будут закрывать для туристов этим летом, несмотря на планы руководства города создать на его базе реабилитационный центр для переболевших коронавирусом.

Кроме того, по словам Михаила Развожаева, в ближайшее время «Изумруд» планируется вернуть в систему пансионатов города с возможностью организации там реабилитационных коек по системе ОМС. Помимо постковидной реабилитации, в пансионате будет возможность получить консультацию многих узких специалистов, которые приезжают сюда из девятой горбольницы, отметил глава города.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще 54 крымчанина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации. В последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в первые три дня после госпитализации.

Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19. Правительство России выделило суммарно более 30 миллионов Республике Крым и Севастополю на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в домашних условиях.

Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена. Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев

Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев

Севастопольцы не довольны постковидной реабилитацей в пансионате «Изумруд», учреждение оказалось не готовым к приему больных, – пожаловалась одна из жительниц города на странице губернатора Михаила Развожаева в Instagram.

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