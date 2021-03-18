Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев

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Севастопольцы не довольны постковидной реабилитацей в пансионате «Изумруд», учреждение оказалось не готовым к приему больных, – пожаловалась одна из жительниц города на странице губернатора Михаила Развожаева в Instagram.

По ее словам, на восстановление после тяжело перенесенной болезни ее маму отправили доктора. Однако воспользоваться путевкой женщине так и не удалось.

«Изумруд» оказался не готов принять больных, нет медикаментов и еды, больные вынуждены были вернуться. Маме путевку отменили. А мы так надеялись на эту поддержку», - написала она.

Реакция Михаила Развожаева на сигналы севастопольцев не заставила себя долго ждать. Глава региона дал поручение разобраться с «не очень хорошо организованным» питанием и реабилитацией в пансионате.

«Дал указание навести там порядок <…> С питанием и другими нюансами, я думаю, в ближайшее время разберемся», – заверил он.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сообщил, что сейчас питание и реабилитация в «Изумруде» налажены. Вопросы, по его словам, могут возникать из-за обманутых ожиданий о курортном отдыхе, в том числе с развлекательными программами.

«Там ничего этого нет. Это лечебная зона, как больница, единственное – с большей возможностью гулять на свежем воздухе и получать дополнительные процедуры», – пояснил вице-губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что пансионат «Изумруд» не будут закрывать для туристов этим летом, несмотря на планы руководства города создать на его базе реабилитационный центр для переболевших коронавирусом.

Кроме того, по словам Михаила Развожаева, в ближайшее время «Изумруд» планируется вернуть в систему пансионатов города с возможностью организации там реабилитационных коек по системе ОМС. Помимо постковидной реабилитации, в пансионате будет возможность получить консультацию многих узких специалистов, которые приезжают сюда из девятой горбольницы, отметил глава города.

В тексте использованы материалы: Форпост

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