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Власть

Путин считает, что медицина в Крыму не готова работать по российским стандартам

17:59 четверг, 18 марта 2021
Путин считает, что медицина в Крыму не готова работать по российским стандартам

фото © Новости Крыма

К 2023 году медучреждения Крыма и Севастополя должны начать оказывать помощь и услуги, соответствующие общероссийским федеральным стандартам.

Об этом во время видеомоста с представителями крымской общественности заявил Президент Российский Федерации Владимир Путин.

«В Крыму количество лечебных учреждений увеличилось в 2 раза, а в Севастополе – в 4,6 раза. Продолжается оснащение медицинских учреждений техникой. Конечно, сделать еще предстоит гораздо больше», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в республике открылся медицинский многопрофильный центр им. Семашко на 700 коек. При этом он отметил, что Крым пока еще далек от федерального уровня оказания медицинских услуг:

«Есть вопрос лицензирования. Он связан с тем, что многие государственные и частные медучреждения Крыма и Севастополя не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению на уровне российских федеральных стандартов. Просто технически не готовы. Кадры не готовы. Мы это понимаем, поэтому жесткое лицензирование отложено на 2 года», — подытожил Владимир Путин.

По поручению президента РФ, свыше 90% учреждений здравоохранения в Крыму должны быть доведены до федеральных стандартов в части капитальных ремонтов зданий. В 2021 году на ремонт и закупку оборудования для больниц выделили 11,5 млрд рублей.Напомним, 18 декабря под Симферополем открыли многопрофильный медицинский центр им. Семашко. Также новые больницы построят в Ялте и Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Еще 54 крымчанина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации. В последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в первые три дня после госпитализации.

Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19. Правительство России выделило суммарно более 30 миллионов Республике Крым и Севастополю на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в домашних условиях.

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