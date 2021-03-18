Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

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Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме телемоста, посвященного вопросам социально-экономического развития полуострова.

«В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллиона человек. Это меньше, чем годом ранее – 8 миллионов, но все равно это прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год», – сказал российский лидер.

При этом он отметил, что каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, на широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной и культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей и общественных пространств.

«Туристическая отрасль обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам», – подчеркнул Путин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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