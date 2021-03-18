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Путин не против, чтобы в Херсонесе появился детский лагерь
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Президент России Владимир Путин обсудит с руководителями профильных ведомств и властями Севастополя возможность открытия филиала МДЦ «Артек» – детского центра «Корсунь» – на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Об этом глава государства сообщил в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.
«Детский центр «Корсунь» как филиал «Артека»? Можно рассмотреть и этот вопрос. Надо только понять, где это конкретно сделать, так, чтобы это не вступало в противоречие с развитием этого места как нашей духовной купели и археолого-исторического центра. Надо все это совместить должным образом. Я поговорю с руководителями наших профильных ведомств, руководителями региона. Поработаем над этим», – сказал российский лидер.
Путин отметил, что Херсонес имеет для России сакральное значение, поскольку отсюда пошло крещение Руси. Поэтому развитие музея-заповедника будет продолжаться.
«Безусловно, мы будем его (Херсонес – ред.) развивать дальше. Знаю, что там проводятся раскопки и работа идет, но этого пока не достаточно. То что уже есть, уже хорошо, но мы должны сделать еще больше. Безусловно, будем развивать Херсонес и дальше как центр притяжения не только для граждан нашей страны, но и тех, кто захочет приехать в Севастополь из-за границы», – отметил президент.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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