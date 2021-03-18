Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 79 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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