НАТО подберется как можно ближе к Крыму

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом говорил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил НАТО в Черном море.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму планируется проведение масштабных учений. В Крыму ведется подготовка к масштабным военным учениям. В них будут задействованы более 500 единиц военной техники и двух тысяч военнослужащих.

Россия 8 лет будет строить универсальные десантные корабли в Крыму. Россия приступила к постройке универсальных десантных кораблей.

Украина массово перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму. ВСУ направили к сторону Крыма несколько эшелонов с бронетехникой и ракетные комплексы.

Стало известно как Украина собиралась воевать за Крым в 2014 году. Во время событий марта 2014 года украинские военные могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты в Крыму, заявил генерал-майор, первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, сообщает УНИАН.