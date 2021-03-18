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НАТО подберется как можно ближе к Крыму
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», – подчеркнул Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом говорил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил НАТО в Черном море.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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НАТО подберется как можно ближе к Крыму
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».
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