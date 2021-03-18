Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации ● Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19 ● Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса
Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей
Крымские суды в период пандемии оштрафовали нарушителей санитарных норм на 30,5 млн рублей. Сумма административных штрафов в 2020 году составила 25 млн, а в текущем году по состоянию на 1 марта – 5,5 млн рублей.
Об этом сообщили в управлении судебного департамента (УСД) в Республике Крым.
«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6, 20.6.1 КоАП РФ, 24 967 700 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … 500 рублей, максимальная сумма штрафа – 200 тыс рублей», – привели в УСД данные за 2020 год.
В ведомстве отметили, что всего в прошлом году городские и районные суды рассмотрели 13 187 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 10,2 тыс нарушителей. В свою очередь восемь участков мировых судов рассмотрели по одному делу по статье 20.6 КоАП РФ. Общий сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 90 тысяч рублей. В 2021 году, по состоянию на 1 марта, суды рассмотрели 4 780 дел и оштрафовали 2 942 нарушителя.
«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6 и 20.6.1 КоАП РФ, 5 445 900 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … одна тысяча рублей. Максимальная сумма штрафа – 100 тыс рублей», – сообщили УСД.
Статья 20.6 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а по статье 20.6.1 КоАП РФ наказывают за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
17 марта 2020 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму власти ввели режим повышенной готовности, 3 апреля начал действовать режим полной самоизоляции. А с 15 апреля были введены штрафы за нарушения режима самоизоляции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму. Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.
В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.
В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды. На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.
Крымчанин почти 10 лет хранил дома найденное в кустах ружье. Житель Джанкоя почти десять лет незаконно хранил дома «случайно найденное» ружье.
Еще 54 крымчанина заразились ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента США Джо Байдена «старым маразматиком».
Какой сегодня праздник 18 марта фото
Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена
Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.
19 часов назад
Путин по видеосвязи подаст воду в Крым
18 часов назад
В Симферополе хотят снести популярный рынок
17 часов назад
В Совбезе ООН отказались выслушать представителей Крыма
13 часов назад
В России раскритиковали уровень образования в Крыму
23 часа назад
Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом
Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.