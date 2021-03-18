Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей

Крымские суды в период пандемии оштрафовали нарушителей санитарных норм на 30,5 млн рублей. Сумма административных штрафов в 2020 году составила 25 млн, а в текущем году по состоянию на 1 марта – 5,5 млн рублей.

Об этом сообщили в управлении судебного департамента (УСД) в Республике Крым.

«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6, 20.6.1 КоАП РФ, 24 967 700 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … 500 рублей, максимальная сумма штрафа – 200 тыс рублей», – привели в УСД данные за 2020 год.

В ведомстве отметили, что всего в прошлом году городские и районные суды рассмотрели 13 187 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 10,2 тыс нарушителей. В свою очередь восемь участков мировых судов рассмотрели по одному делу по статье 20.6 КоАП РФ. Общий сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 90 тысяч рублей. В 2021 году, по состоянию на 1 марта, суды рассмотрели 4 780 дел и оштрафовали 2 942 нарушителя.

«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6 и 20.6.1 КоАП РФ, 5 445 900 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … одна тысяча рублей. Максимальная сумма штрафа – 100 тыс рублей», – сообщили УСД.

Статья 20.6 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а по статье 20.6.1 КоАП РФ наказывают за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

17 марта 2020 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму власти ввели режим повышенной готовности, 3 апреля начал действовать режим полной самоизоляции. А с 15 апреля были введены штрафы за нарушения режима самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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