Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +8
море +9

Коронавирус в Крыму

Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей

08:50 четверг, 18 марта 2021

Крымские суды в период пандемии оштрафовали нарушителей санитарных норм на 30,5 млн рублей. Сумма административных штрафов в 2020 году составила 25 млн, а в текущем году по состоянию на 1 марта – 5,5 млн рублей.

Об этом сообщили в управлении судебного департамента (УСД) в Республике Крым.

«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6, 20.6.1 КоАП РФ, 24 967 700 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … 500 рублей, максимальная сумма штрафа – 200 тыс рублей», – привели в УСД данные за 2020 год.

В ведомстве отметили, что всего в прошлом году городские и районные суды рассмотрели 13 187 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 10,2 тыс нарушителей. В свою очередь восемь участков мировых судов рассмотрели по одному делу по статье 20.6 КоАП РФ. Общий сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 90 тысяч рублей. В 2021 году, по состоянию на 1 марта, суды рассмотрели 4 780 дел и оштрафовали 2 942 нарушителя.

«Общий размер штрафов, наложенных на нарушителей по статьям 20.6 и 20.6.1 КоАП РФ, 5 445 900 рублей. Минимальная сумма штрафа, наложенного на нарушителей … одна тысяча рублей. Максимальная сумма штрафа – 100 тыс рублей», – сообщили УСД.

Статья 20.6 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а по статье 20.6.1 КоАП РФ наказывают за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

17 марта 2020 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму власти ввели режим повышенной готовности, 3 апреля начал действовать режим полной самоизоляции. А с 15 апреля были введены штрафы за нарушения режима самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Оглашен приговор убийце шестилетней девочки в Крыму. Суд приговорил жителя Ленинского района к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

В Крыму задержали гражданина за фото и видео для украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина России, якобы собиравшего сведения для украинских спецслужб.

В Крыму юрлицо оштрафовали за воровство воды. На минувшей неделе специалисты выявили двух нарушителей, незаконно подключившихся к сетям водоснабжения и водоотведения.

Крымчанин почти 10 лет хранил дома найденное в кустах ружье. Житель Джанкоя почти десять лет незаконно хранил дома «случайно найденное» ружье.

Коронавирус в Крыму
Еще 54 крымчанина заразились ковидом

Еще 54 крымчанина заразились ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»

Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента США Джо Байдена «старым маразматиком».

Общество
Какой сегодня праздник 18 марта

Какой сегодня праздник 18 марта фото

Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Главное за вчера

Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена

Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.

19 часов назад

Власть
Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом

Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом

Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации