Происшествия
На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы
фото © Дмитрий Демчук |Facebook
Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.
Под покровом ночи неизвестные подожгли растущий на озере камыш. Пламя в считанные минуты охватило большой участок.
Как рассказала пресс-секретарь МЧС Крыма Марина Стамболина, возгорание ликвидировали пожарные бригады из самой Грушевки и Судака. Действовали быстро, так как возникла угроза перекидывания огня на лесной массив, который близко подходит к воде.
Фотографию с места пожара в соцсети Facebook опубликовал Дмитрий Демчук.
«Дуракам закон не писан! Сколько сгорело гнезд птиц и жилищ водных животных?! Еще в прошлом году снимал на видео ондатру, живущую в этих камышах», — эмоционально подписал свое фото крымчанин.
Сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный подтвердил, что на этом водоеме действительно гнездятся лысухи, камышницы и малая выпь. Кроме этого, жилище в камышах любят обустраивать некоторые виды уток и даже лебеди.
«Гнездовое время где-то с марта по июнь, а в апреле-мае начинают появляться птенцы. Такие пожары, конечно, приводят к уничтожению гнезд», — рассказал ученый.
В тексте использованы материалы: Форпост
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