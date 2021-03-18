Общество
Какой сегодня праздник 18 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»
Икона «Воспитание» почитается среди христиан, и этот лик занимает важное место среди других чудотворных ликов Божией Матери.Чудотворная икона «Воспитание» широко известна в православном мире. К ней обращаются с просьбами об избавлении от бед и молятся, чтобы Богородица помогла с воспитанием подрастающего поколения.
В праздничный день священнослужители приглашают верующих на службу, во время которой каждый сможет помолиться Богородице и попросить у нее поддержки. 18 марта в церкви и храмы лучше всего отправляться вместе с детьми, чтобы те также помолились Высшим Силам.
День Парижской коммуны
День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 Генеральным советом 1-го Интернационала.
Парижской коммуной (La Commune de Paris) называли революционное правительство, сформированное в Париже во время революционных событий 1871 года. После установления перемирия между Францией и Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, которые переросли в революцию.
В результате революции было установлено самоуправление, продолжавшееся с 18 марта по 28 мая 1871 года. Возглавляли Парижскую коммуну представители партий социалистов и анархистов. Лидеры обоих течений провозгласили Парижскую коммуну первым образцом диктатуры мирового пролетариата.
Конон Огородник
Народный праздник «Конон Огородник» отмечается 18 марта (по старому стилю - 5 марта). В церковном календаре это день почтения памяти священномученика Конона Мандонского (Памфилийского) - покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. Отсюда и название дня. Другие названия праздника: «Конон Градарь», «День Конона Страдника», «День катыша», «Градарь», «Оградник».
Также сегодня, 18 марта, отмечают такие праздники:
- День внутренних войск Беларуси
- День работника налогового и таможенного дела Украины
- Праздник вещих снов
- День ящиков, ящичков и коробочек
- День рождения электрической бритвы
- День неуклюжих моментов (National Awkward Moments Day) в США
- День бургера «Слоппи Джо» (National Sloppy Joe Day) в США
- День кружевного овсяного печенья (National Lacy Oatmeal Cookie Day) в США
- День труда на Острове Рождества
- День экспроприации нефтяной промышленности в Мексике
- День флага Арубы
- День военных Монголии
- День биодизеля (National Biodiesel Day) в США
- День Мариана Нгуаби в Конго
- День памяти жертв Ередской трагедии в Южной Осетии
Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Константин, Федор, Георгий, Марк, Кирилл, Адриан, Фотий, Евлогий, Исихий, Конон, Архелай (Архилий), Евлампий, Ираида, Онисий.
Что происходило 18 марта в прошлые годы
1241 - в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.
1325 - основано Теночитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи.
1584 - после смерти Ивана IV Грозного власть переходит к его третьему сыну Федору I, поскольку тот был умственно отсталым, империей правит Борис Годунов.
1662 - в Париже начал курсировать первый общественный транспорткарета на восемь мест.
1839 - китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.
1871 - началось восстание Парижской коммуны.
1913 - в Салониках убит король Греции Георг I.
1917 - арестовано последнего русского царя Николая II.
1921 - подписанием Рижского мира заканчивается польско-советская война 1920 года.
1924 - в США премьера немого фильма «Багдадский вор». Проект стоимостью 2 млн. долларов был чрезвычайно дорогим на то время.
1932 - в Сиднейской заливе открыт самый широкий мост в мире (ширина 48,8 м).
1940 - на встрече в Бреннер Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.
1962 - Франция и Алжир подписывают договор об окончании алжирской войны, тем самым Алжир обретает независимость.
1965 - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восток-2», он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.
1974 - большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса.
1992 - Microsoft представляет операционную систему Windows 3.1.
3952 - согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда именно в этот день состоялось сотворения мира.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 марта. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 марта. Сегодня, 16 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Коронавирус закончился»: Аксенов разрешил массовые мероприятия в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проводить в республике массовые мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине «крымской весны».
Крым хочет сделать несколько развлекательных кластеров. Власти Крыма готовят предложения по созданию развлекательных кластеров на полуострове.
Какой сегодня праздник 15 марта. Сегодня, 15 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Совбезе ООН отказались выслушать представителей Крыма
Российская делегация в ООН призывала западных дипломатов «пообщаться с реальными людьми из Крыма».
Аксенов назвал президента США «старым маразматиком»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал президента США Джо Байдена «старым маразматиком».
Какой сегодня праздник 18 марта фото
Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Путин по видеосвязи подаст воду в Крым
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном запуске в эксплуатацию нового Бештерек-Зуйского водозабора, предназначенного для снабжения Симферополя водой из артезианских скважин.
9 часов назад
В Симферополе хотят снести популярный рынок
7 часов назад
В России раскритиковали уровень образования в Крыму
14 часов назад
В Крыму - более полусотни новых заражений
За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.