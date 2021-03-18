Какой сегодня праздник 18 марта

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Сегодня, 18 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти иконы Божией Матери «Воспитание»

Икона «Воспитание» почитается среди христиан, и этот лик занимает важное место среди других чудотворных ликов Божией Матери.Чудотворная икона «Воспитание» широко известна в православном мире. К ней обращаются с просьбами об избавлении от бед и молятся, чтобы Богородица помогла с воспитанием подрастающего поколения.

В праздничный день священнослужители приглашают верующих на службу, во время которой каждый сможет помолиться Богородице и попросить у нее поддержки. 18 марта в церкви и храмы лучше всего отправляться вместе с детьми, чтобы те также помолились Высшим Силам.

День Парижской коммуны

День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской революции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 1872 Генеральным советом 1-го Интернационала.

Парижской коммуной (La Commune de Paris) называли революционное правительство, сформированное в Париже во время революционных событий 1871 года. После установления перемирия между Францией и Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, которые переросли в революцию.

В результате революции было установлено самоуправление, продолжавшееся с 18 марта по 28 мая 1871 года. Возглавляли Парижскую коммуну представители партий социалистов и анархистов. Лидеры обоих течений провозгласили Парижскую коммуну первым образцом диктатуры мирового пролетариата.

Конон Огородник

Народный праздник «Конон Огородник» отмечается 18 марта (по старому стилю - 5 марта). В церковном календаре это день почтения памяти священномученика Конона Мандонского (Памфилийского) - покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. Отсюда и название дня. Другие названия праздника: «Конон Градарь», «День Конона Страдника», «День катыша», «Градарь», «Оградник».

Также сегодня, 18 марта, отмечают такие праздники:

- День внутренних войск Беларуси

- День работника налогового и таможенного дела Украины

- Праздник вещих снов

- День ящиков, ящичков и коробочек

- День рождения электрической бритвы

- День неуклюжих моментов (National Awkward Moments Day) в США

- День бургера «Слоппи Джо» (National Sloppy Joe Day) в США

- День кружевного овсяного печенья (National Lacy Oatmeal Cookie Day) в США

- День труда на Острове Рождества

- День экспроприации нефтяной промышленности в Мексике

- День флага Арубы

- День военных Монголии

- День биодизеля (National Biodiesel Day) в США

- День Мариана Нгуаби в Конго

- День памяти жертв Ередской трагедии в Южной Осетии

Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Константин, Федор, Георгий, Марк, Кирилл, Адриан, Фотий, Евлогий, Исихий, Конон, Архелай (Архилий), Евлампий, Ираида, Онисий.

Что происходило 18 марта в прошлые годы

1241 - в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.

1325 - основано Теночитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи.

1584 - после смерти Ивана IV Грозного власть переходит к его третьему сыну Федору I, поскольку тот был умственно отсталым, империей правит Борис Годунов.

1662 - в Париже начал курсировать первый общественный транспорткарета на восемь мест.

1839 - китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1871 - началось восстание Парижской коммуны.

1913 - в Салониках убит король Греции Георг I.

1917 - арестовано последнего русского царя Николая II.

1921 - подписанием Рижского мира заканчивается польско-советская война 1920 года.

1924 - в США премьера немого фильма «Багдадский вор». Проект стоимостью 2 млн. долларов был чрезвычайно дорогим на то время.

1932 - в Сиднейской заливе открыт самый широкий мост в мире (ширина 48,8 м).

1940 - на встрече в Бреннер Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.

1962 - Франция и Алжир подписывают договор об окончании алжирской войны, тем самым Алжир обретает независимость.

1965 - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восток-2», он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

1974 - большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса.

1992 - Microsoft представляет операционную систему Windows 3.1.

3952 - согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда именно в этот день состоялось сотворения мира.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 марта. Какие праздники будут завтра?

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