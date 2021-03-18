Главврачи больниц в Крыму попросили выделить вакцину от COVID-19 для туристов

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Главврачи медучреждений в курортных регионах Крыма попросили при распределении вакцины от COVID-19 предусматривать дозы для туристов.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила директор Центра оперативного реагирования при Совмине Крыма Татьяна Зверева.

«Просьба главных врачей курортных регионов о том, чтобы, когда будут распределять вакцину, учитывали увеличение какое-то для того, чтобы могли провакцинироваться желающие приезжие туристы», – сказала она.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул первоочередность максимального охвата вакцинацией жителей республики до начала высокого курортного сезона.

Массовая вакцинация от коронавируса в Крыму началась в январе текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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