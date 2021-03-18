Фирма из Крыма пыталась мошеннически завладеть имуществом в Киеве

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Украинские правоохранители утверждают, что задержали двух участников мошеннической схемы.

По их данным, подозреваемые пытались продать имущество, зарегистрированное по поддельным документам на фирму из Крыма, сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК.

«Группа лиц, с целью завладения имуществом одного из коммунальных предприятий города Киева, подделала документы о праве собственности на указанное имущество и для сокрытия следов подделки, зарегистрировала его на одно из обществ, зарегистрированное в Крыму, после чего фигуранты осуществили фиктивное отчуждение имущества в пользу одной из участниц мошеннической схемы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при дальнейшем оформлении купли-продажи имущества и получения от «покупателя» 85 тысяч долларов, двух участников мошеннической схемы задержали.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, по результатам которых изъяты поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, мобильные телефоны, а также компьютерная техника и денежные средства.

Задержанным инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358 УК Украины.

«Другим фигурантам готовятся сообщение о подозрении, после чего будет решен вопрос об объявлении их в розыск», – добавили в Прокуратуре АРК.

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