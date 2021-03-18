Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей ● В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации ● Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19 ● Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Еще 54 крымчанина заразились ковидом
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 37 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозных из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 36730 случаев новой коронавирусной инфекции, 191 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 35542 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 545 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крыму выделят миллионы на домашнее лечение COVID-19. Правительство России выделило суммарно более 30 миллионов Республике Крым и Севастополю на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в домашних условиях.
Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена. Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму - более полусотни новых заражений. За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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