Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +6
море +9

Водный кризис

Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой

15:28 четверг, 18 марта 2021
Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой

фото © nat-geo.ru

Летний максимум осадков поможет улучшить ситуацию с водой в Симферопольском водохранилище, а также возобновить работу родников, которые из-за засухи прекратили функционировать.

Об этом сообщил доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Амеличев.

«В среднем 500 мм осадков выпадает в нашем районе за год. В прошедшем году выпало около 380 мм, поэтому несколько родников просто высохли. Снег, который сейчас лежит в горах, даст какой-то объем воды, но в связи с прошлогодней засухой наше водохранилище особо не заполнится, будет отлично, если на половину», – рассказал Геннадий Амеличев.

По мнению специалиста, решить проблему с обеспечением водой крупных городов Крыма помогли бы водозаборы.

«Водозабор – это достаточно крупный бассейн рядом с руслом реки. В него попадает вода, которая возникает во время весеннего паводка. Сейчас вода просто стекает в море, ее пытаются применять, но поливать огороды – это нерациональное использование. Чтобы обеспечить крупный населенный пункт водой, нужно иметь запас. Водозабор как раз и позволяет за счет паводковых вод аккумулировать воду и потом подавать крупными насосными станциями по назначению», – добавил Геннадий Амеличев.

Как отмечает эксперт, воздушные и влагонесущие потоки меняют свое направление, и Крым пока остается в стороне, из-за чего полуостров не получает необходимое количество влаги. По его словам, сейчас важно использовать имеющиеся ресурсы рационально.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трупы животных продолжают свозить на закрытый скотомогильник в Крыму. По официальной информации, «кладбище домашних животных» в Раздольненском районе давно не работает.

«Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан. Правительство России выделило 3,2 миллиарда рублей на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя. Эти деньги направят на исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на ремонт сетей водоснабжения.

Крымчанам пообещали, что ситуация с водой улучшится. Текущие данные по притокам в водохранилища Крыма дают надежду на то, что ситуация с водообеспечением полуострова до конца года уже не будет усугубляться.

В Симферополе хотят снести популярный рынок. Городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97.

Власть
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Водный кризис
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.

Санкции
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

Происшествия
На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации