Водный кризис
Развитие сюжета: «Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан ● Крымчанам пообещали, что ситуация с водой улучшится ● Путин по видеосвязи подаст воду в Крым ● Константинов не очень верит в опреснение воды в Крыму ● Власти Ялты планируют пересмотреть графики подачи воды
Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой
фото © nat-geo.ru
Летний максимум осадков поможет улучшить ситуацию с водой в Симферопольском водохранилище, а также возобновить работу родников, которые из-за засухи прекратили функционировать.
Об этом сообщил доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Амеличев.
«В среднем 500 мм осадков выпадает в нашем районе за год. В прошедшем году выпало около 380 мм, поэтому несколько родников просто высохли. Снег, который сейчас лежит в горах, даст какой-то объем воды, но в связи с прошлогодней засухой наше водохранилище особо не заполнится, будет отлично, если на половину», – рассказал Геннадий Амеличев.
По мнению специалиста, решить проблему с обеспечением водой крупных городов Крыма помогли бы водозаборы.
«Водозабор – это достаточно крупный бассейн рядом с руслом реки. В него попадает вода, которая возникает во время весеннего паводка. Сейчас вода просто стекает в море, ее пытаются применять, но поливать огороды – это нерациональное использование. Чтобы обеспечить крупный населенный пункт водой, нужно иметь запас. Водозабор как раз и позволяет за счет паводковых вод аккумулировать воду и потом подавать крупными насосными станциями по назначению», – добавил Геннадий Амеличев.
Как отмечает эксперт, воздушные и влагонесущие потоки меняют свое направление, и Крым пока остается в стороне, из-за чего полуостров не получает необходимое количество влаги. По его словам, сейчас важно использовать имеющиеся ресурсы рационально.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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