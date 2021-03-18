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Власть

«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями

19:51 четверг, 18 марта 2021
«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями

фото © Новости Крыма

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает возможным сделать выходными День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства.

Об этом он заявил в комментарии . 

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилось голосование в поддержку предложения сделать нерабочим днем 12 апреля - День космонавтики.

«Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты - то подвинуть даты», - заявил Вострецов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что и оживилась, благодаря пандемии коронавируса, но переходить на нее нужно не в ущерб экономики страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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