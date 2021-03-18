Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине

В Республике Крым больше тысячи учащихся школ и воспитанников в детских садах остаются на карантине из-за новой коронавирусной инфекции.

Об этом на оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщила министр образования Республики Крым Валентина Лаврик.

По ее словам, в данный момент на карантин закрыто 13 дошкольных групп в пяти муниципалитетах республики – Симферополе, Керчи, Феодосии, Красногвардейском и Нижнегорском районе. В них на карантине находится 341 воспитанник.

Кроме того на карантине по коронавирусу сидят 683 учащихся 32 классов в 12 крымских школах – в Симферополе, Судаке, Бахчисарайском, Кировском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Все школьники переведены на дистанционное обучение.

«И два класса в двух школах – это 59 человек – закрыты по причине ОРВИ в Алуште и Красногвардейском районе», - добавила Валентина Лаврик.

Вместе с тем, отметила министр, вакцинацию от коронавируса прошли уже 2534 учителя в школах Крыма. Еще 6326 работников заявили о своем желании вакцинироваться.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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