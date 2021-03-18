Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев ● Главврачи больниц в Крыму попросили выделить вакцину от COVID-19 для туристов ● Еще 54 крымчанина заразились ковидом ● Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей ● В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации
Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине
В Республике Крым больше тысячи учащихся школ и воспитанников в детских садах остаются на карантине из-за новой коронавирусной инфекции.
Об этом на оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщила министр образования Республики Крым Валентина Лаврик.
По ее словам, в данный момент на карантин закрыто 13 дошкольных групп в пяти муниципалитетах республики – Симферополе, Керчи, Феодосии, Красногвардейском и Нижнегорском районе. В них на карантине находится 341 воспитанник.
Кроме того на карантине по коронавирусу сидят 683 учащихся 32 классов в 12 крымских школах – в Симферополе, Судаке, Бахчисарайском, Кировском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Все школьники переведены на дистанционное обучение.
«И два класса в двух школах – это 59 человек – закрыты по причине ОРВИ в Алуште и Красногвардейском районе», - добавила Валентина Лаврик.
Вместе с тем, отметила министр, вакцинацию от коронавируса прошли уже 2534 учителя в школах Крыма. Еще 6326 работников заявили о своем желании вакцинироваться.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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