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Аэропорт Симферополя обслужил за семь лет 33 миллиона пассажиров
С 18 марта 2014 года аэропорт Симферополь обслужил более 33 миллионов пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Максимальный за всю историю годовой пассажиропоток зафиксирован в 2016 году — 5 201 522 человека. В августе 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц, и в течение суток — 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно», - говорится в сообщении.
16 апреля 2018 года был открыт новый терминал, рассчитанный на обслуживание 3650 пассажиров в час.
«Построен современный пассажирский терминал, который ежегодно принимает около 5 миллионов человек. Продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры: строительство взлетно-посадочной полосы, контрольно-диспетчерской вышки, рулежных дорожек и других объектов. Уверен, что в российском Крыму аэропорт Симферополь и дальше будет успешно развиваться», - заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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