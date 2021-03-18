Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +6
море +9

Санкции

YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

15:37 четверг, 18 марта 2021
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

фото © Новости Крыма

YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

«Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня», - сказал он.

Соответствующее решение о блокировке руководство платформы приняло из-за публикации, которая вышла на канале 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В ролике можно увидеть хронику времен Второй мировой войны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.

«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму. Начиная с 1 февраля Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на Крым.

Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым. В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.

Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».

Власть
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Водный кризис
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма

Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.

Санкции
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

Происшествия
На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы

Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации