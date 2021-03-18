YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»

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YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.

«Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня», - сказал он.

Соответствующее решение о блокировке руководство платформы приняло из-за публикации, которая вышла на канале 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В ролике можно увидеть хронику времен Второй мировой войны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.

«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму. Начиная с 1 февраля Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на Крым.

Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым. В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.

Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».