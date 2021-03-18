Санкции
Развитие сюжета: В России думают как Крым может обойти западные санкции ● Крымским футболистам запрещено играть в России ● В Германии вынесли приговор за нарушение санкций ЕС из-за Крыма ● Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России ● Крым как «черная метка»: Киркорову опять отказали во въезде в Литву
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»
фото © Новости Крыма
YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.
«Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня», - сказал он.
Соответствующее решение о блокировке руководство платформы приняло из-за публикации, которая вышла на канале 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В ролике можно увидеть хронику времен Второй мировой войны.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму. Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.
«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму. Начиная с 1 февраля Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на Крым.
Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым. В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.
Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов
Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма
Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»
YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.
«Охраняет ворота в ад»: министр культуры Крыма отличилась второй раз за неделю
Министр культуры Крыма Арина Новосельская во время рабочей поездки в Керчь назвала грифона, скульптуры которого установлены на Митридасткой лестнице, «орлольвом».
14 марта
На пожаре на крымском озере могли погибнуть перелетные птицы
Забава хулиганов едва не привела к природной катастрофе в Крыму: в загоревшемся камыше на озере у села Грушевки под Судаком могли находиться гнезда перелетных пернатых.