Власть
Ялтинцы пожаловались на очередную вырубку краснокнижных деревьев
Жители ялтинского поселка Парковое пожаловались властям на вырубку деревьев в одной из зеленых зон.
Некоторые из ликвидированных деревьев оказались краснокнижными, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«На место неоднократно, в том числе и сегодня утром, выезжал наш муниципальный контроль. Часть деревьев краснокнижные. Это фисташка туполистная (10 вырублено, 2 повреждены), 2 дуба пушистых (вырублены). Соответствующие акты составлены, переданы в минприроды. Я напомню, что за это предусматривается наказание, вплоть до уголовной ответственности», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
Более того, администрация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения нескольких участков в Парковом. «Установлено, что три участка в частной собственности выделены в 2013 году под ИЖС, еще один – в 2009 отведен в аренду под строительство кафе. Участки находятся в зеленой зоне, мнение администрации однозначно – это общественная территория и должна таковой оставаться! Усматриваем возможные нарушения земельного законодательства при их выделении и очень надеемся, что надзорное ведомство разберется в ситуации», – отметила Павленко.
Ранее сегодня власти сообщили о девяти судебных исках к владельцам земли в Пионерском парке Алупки, а также организованной минприроды Крыма проверке по факту повреждения в парке краснокнижного кустарника.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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