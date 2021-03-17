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Власть

Ялтинцы пожаловались на очередную вырубку краснокнижных деревьев

16:53 среда, 17 марта 2021
Ялта

Жители ялтинского поселка Парковое пожаловались властям на вырубку деревьев в одной из зеленых зон.

Некоторые из ликвидированных деревьев оказались краснокнижными, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«На место неоднократно, в том числе и сегодня утром, выезжал наш муниципальный контроль. Часть деревьев краснокнижные. Это фисташка туполистная (10 вырублено, 2 повреждены), 2 дуба пушистых (вырублены). Соответствующие акты составлены, переданы в минприроды. Я напомню, что за это предусматривается наказание, вплоть до уголовной ответственности», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Более того, администрация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения нескольких участков в Парковом. «Установлено, что три участка в частной собственности выделены в 2013 году под ИЖС, еще один – в 2009 отведен в аренду под строительство кафе. Участки находятся в зеленой зоне, мнение администрации однозначно – это общественная территория и должна таковой оставаться! Усматриваем возможные нарушения земельного законодательства при их выделении и очень надеемся, что надзорное ведомство разберется в ситуации», – отметила Павленко.

Ранее сегодня власти сообщили о девяти судебных исках к владельцам земли в Пионерском парке Алупки, а также организованной минприроды Крыма проверке по факту повреждения в парке краснокнижного кустарника.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ущерб от незаконной свалки под Алуштой оценили в 7 млн рублей. Прокуратура Алушты по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, провела проверку соблюдения природоохранного законодательства по факту складирования отходов в селе Малый Маяк.

На севере Крыма снова зафиксировали загрязнение воздуха. На севере Крыма – в Армянске и Красноперекопске – в декабре 2020 года фиксировали повышение показателей загрязнения атмосферного воздуха.

В Ливадии вырубили более двух десятков краснокнижных кустарников. Госинспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым пресечена незаконная рубка иглицы колючей, сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Власти Крыма уверены, что в Армянске не зарегистрировано новых выбросов. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

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