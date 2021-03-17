Общество
Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер
фото © Новости Крыма
По Крыму на 18 марта объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.
«В связи с выходом южного циклона 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западные ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении МЧС по Крыму.
Как отметили в ведомстве, в данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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