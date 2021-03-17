Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса ● В Крыму - более полусотни новых заражений ● В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
Власти Крыма признали, что вакцинация Спутником-V практически провалена
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Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Крыму остается неудовлетворительной, крымчане жалуются на ненадлежащее информирование о сроках вакцинации.
Об этом сегодня во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов.
«По вакцинации ситуация оставляет желать лучшего. К сожалению, очень много пробелов, очень много нарушений по срокам записи, в том числе через сайт «Госуслуги», – сказал глава республики.
По словам Аксенова, нередки случаи, когда люди приезжают из отдаленных районов республики на вакцинацию в назначенный день и только на месте узнают, что их очередь сместилась.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму привито всего 2% от контингента, которые подлежат вакцинации. «В целом у нас объем проведенной иммунизации по законченному вакцинальному комплексу всего 2% от числа подлежащего вакцинации контингента. Больше всего привито из числа медицинских работников – это 10% от числа подлежащих», – сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что за неделю Крым не получил новых партий вакцины. «На сегодняшнее утро привито 58 003 человека. В очереди на сегодняшний день находятся порядка 28 тысяч человек», – сказал Остапенко.
По состоянию на 10 марта было привито 47 526 человек, из которых 23 569 получили второй компонент. «Если мы говорили, что на прошлой неделе у нас были максимальные темпы проведения вакцинальных манипуляций, то на этой неделе это количество снизилось и это имеет ряд объяснений в части того количества вакцины, которая есть сегодня на полуострове», – добавила Пеньковская.
Вакцинация медиков и других целевых групп началась в Крыму 15 декабря 2020 года. Массовая вакцинация всего населения стартовала в регионе 18 января.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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