В Ялте пообещали построить новую канатную дорогу

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Власти Ялты дали разрешение на подготовку документации по планировке территории для размещения канатной дороги, которая должна будет соединить Приморский парк имени Гагарина и Южнобережное шоссе в районе стелы «Ялта».

Соответствующее распоряжение подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Подготовить в 2021-2022 годах документацию по планировке территории (проектов планировки и межевания территории) для размещения линейного объекта «Канатная дорога», соединяющего станции канатной дороги объект № 323 (ул. ЮБШ – район стелы «Ялта») и объект № 324 (парк им. Гагарина) общей протяженностью 1,7 км за счет средств ООО «Крым-проект», – говорится в документе.

Постановлением также предусматривается, что эта фирма в двухнедельный срок должна оформить и предоставить в департамент архитектуры и градостроительства местной администрации проект технического задания, после чего в течение трех месяцев подготовить документацию по планировке территории, которой после одобрения в Совете министров РК или уполномоченном им органе государственной власти предстоит пройти публичные слушания.

Как следует из текста постановления, окончательно документацию по планировке территории необходимо будет утвердить на сессии Ялтинского городского совета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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