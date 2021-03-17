В Совбезе ООН отказались выслушать представителей Крыма

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Российская делегация в ООН призывала западных дипломатов «пообщаться с реальными людьми из Крыма».

На неформальной встрече Совета Безопасности ООН представители стран Запада отказались от общения с представителями Крыма. Хотя российская сторона призывала использовать эту возможность. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 марта.

«Встреча СБ ООН по Крыму по «формуле Арриа» проходит по инициативе России с участием представителей народностей полуострова. Тем не менее, не учитывая высказанные крымчанами мнения и оценки, дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии повторили уже неоднократно высказывавшиеся критические заявления в адрес России», – говорится в сообщении.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не признает суверенитет РФ над Крымом.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессию и полностью исполнять минские соглашения, а также вернуть Крым в состав Украины», – добавила она.

Глава миссии Франции Николя де ла Ривьер также заявил, что Париж считает вхождение Крыма в РФ «нарушением норм международного права, Устава ООН, принципов и обязательств ОБСЕ и Будапештского меморандума».

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген выступил с длительной критической речью в адрес России, вспомнив о поддержке Москвой нынешнего режима в Сирии, ситуации вокруг отравления Алексея Навального, гибели Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что подобные утверждения звучат уже не в первый раз.

«То, что я слышу сегодня, особенно от наших западных коллег, сильно не отличается, а даже повторяет то, что мы слышали 12 марта. Я прошу вас принимать во внимание то, что сейчас с нами сегодня находятся реальные люди, которые живут в Крыму. Вы можете спросить у них, что они думают про эту ситуацию», – сказал он.

Небензя также вновь подчеркнул, что те, кто готов сам увидеть, как обстоят дела в Крыму, могут посетить полуостров в любое время.

«Двери Крыма для вас открыты», – подчеркнул он.

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