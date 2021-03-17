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Власть

В Симферопольском районе на маршруты вышли новые автобусы

Сегодня на пригородные маршруты «Симферополь – Первомайское» и «Симферополь – Урожайное» вышли новые автобусы.

Маршрут «Симферополь – Первомайское» обслуживают 3 автобуса марки «КАВЗ» с пассажировместимостью до 90 человек и «Симферополь – Урожайное» — 2 автобуса «ПАЗ» с пассажировместимостью до 62 человек.

Как сообщает министерство транспорта Крыма, автобусы оборудованы видеокамерами, кондиционероми, спутниковой системой ГЛОНАСС и валидаторами. Кроме того, автобусы оборудованы пандусами и предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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