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Происшествия

В Симферополе прохожий задержал грабителя с ножом

Симферополец спас женщину, которую попытались ограбить на одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, неизвестный угрожал 28-летней женщине ножом, вырвал у нее из рук сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и попытался скрыться с места преступления. Случайным свидетелем преступления оказался местный житель, он и догнал преступника.

«Когда я услышал крик о помощи и увидел, что произошло нападение на женщину, я ни о чем не думал и сразу погнался за нападавшим», - рассказал мужчина.

Прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего злоумышленника из Джанкойского района. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «разбой, совершенный в крупном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь неравнодушному гражданину правоохранители вручили благодарность и выразили признательность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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