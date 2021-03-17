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Власть

В Симферополе хотят снести популярный рынок

В Симферополе хотят снести популярный рынок

фото © ТАСС

Городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Власти утверждают, что 9 торговых павильонов рынка признаны «самовольными постройками». В документе говорится, что «срок для добровольного сноса самовольных построек – 3 месяца со дня вступления в силу постановления».

Во вторник, 16 марта, работники рынка провели собрание против его сноса.

В комментарии местному блогеру сотрудники рынка рассказали, что всегда официально платили аренду за павильоны и налоги за торговую деятельность. Они удивлены, что павильоны рынка признали самовольными постройками.

«У нас все по закону. У нас и огнетушители, и кондиционеры, промаркированные вещи. Продавцы оформлены по закону, и договора мы продлеваем, и медицинские карточки есть. Столько лет мы работали, и, оказывается, самострой? Как-то удивительно», – рассказала сотрудница рынка Ольга Виноградова в комментарии.

Рыночники не исключают, что будут жаловаться президенту России Владимиру Путину.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Проект очистных сооружений в Севастополе скорректировали. По планам строительство должно стартовать текущей весной.

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю. Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.

Власти Ялты планируют пересмотреть графики подачи воды. В ближайшее время графики подачи воды в Ялте могут быть смягчены, сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.

Власть
В Симферополе хотят снести популярный рынок

В Симферополе хотят снести популярный рынок

Городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97.

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