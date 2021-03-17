Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +9
море +9

Власть

В России раскритиковали уровень образования в Крыму

10:47 среда, 17 марта 2021
В России раскритиковали уровень образования в Крыму

фото © Новости Крыма

Республика Крым заняла 71 место из 85 в рейтинге сводных показателей Рособрандзора с результатом 35,2 баллов из 100, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Сводный показатель оценки качества образования состоит из нескольких критериев, например, «Достижение минимального уровня подготовки» (учитываются данные ЕГЭ, ОГЭ И ВПР в 2019 году), «Образовательное равенство», «Функциональная грамотность», «Практикориентированность школьного образования» и др. 

Лишь по нескольким критерия Крым вошел в «зеленую» зону, набрав более 40 баллов. Например, в критерии «Эффективность организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ-2020» республика получила 80 баллов, или «Аналитика и интерпретация результатов ГИА» – 85 баллов.

Самый низкий балл Крым получил по критерию «Практикориентированность школьного образования» – всего 19,6.

В свою очередь, Севастополь занял 44 место в рейтинге и набрал 50,7 баллов рейтинга из 100.

В отличие от республики, город-герой лидирует в критерии «Практикоориентированность школьного образования» – 83 балла. Но самое низкую оценку он получил по «Достижению высокого уровня подготовки» - чуть более 3 баллов. 

Отмечается, что первое место в общем рейтинге занял Санкт-Петербург, а последнее – Республика Ингушетия. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Крыма. Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день.

В крымской школе детям продавали продукты по завышенным ценам. Прокуратура Нижнегорского района установила нарушения в одной из школ по ценообразованию на продукцию общественного питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В школах запретят использовать смартфоны и планшеты. По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования. В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - более полусотни новых заражений

В Крыму - более полусотни новых заражений

За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Многоэтажный дом в Севастополе уходит под землю

Вся проблема из-за сырости, грязи и канализационных сточных вод.

Власть
Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму

Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Власть
Госсекретарь США призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Госсекретарь США призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного в мире референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации