В России раскритиковали уровень образования в Крыму

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Республика Крым заняла 71 место из 85 в рейтинге сводных показателей Рособрандзора с результатом 35,2 баллов из 100, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Сводный показатель оценки качества образования состоит из нескольких критериев, например, «Достижение минимального уровня подготовки» (учитываются данные ЕГЭ, ОГЭ И ВПР в 2019 году), «Образовательное равенство», «Функциональная грамотность», «Практикориентированность школьного образования» и др.

Лишь по нескольким критерия Крым вошел в «зеленую» зону, набрав более 40 баллов. Например, в критерии «Эффективность организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ-2020» республика получила 80 баллов, или «Аналитика и интерпретация результатов ГИА» – 85 баллов.

Самый низкий балл Крым получил по критерию «Практикориентированность школьного образования» – всего 19,6.

В свою очередь, Севастополь занял 44 место в рейтинге и набрал 50,7 баллов рейтинга из 100.

В отличие от республики, город-герой лидирует в критерии «Практикоориентированность школьного образования» – 83 балла. Но самое низкую оценку он получил по «Достижению высокого уровня подготовки» - чуть более 3 баллов.

Отмечается, что первое место в общем рейтинге занял Санкт-Петербург, а последнее – Республика Ингушетия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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