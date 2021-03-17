В Никитском ботсаду началось первое весеннее цветение

В Никитском ботаническом саду (Ялта) раскрылись первые раннецветущие тюльпаны, а также наблюдается весеннее цветение других растений, сообщают в пресс-службе ботсада.

«Одновременно зацвели чистяк весенний, нарциссы, крокусы, иридодиктиумы, примулы и другие предвестники сказочной весны. Никитский ботанический сад к параду тюльпанов-2021 готов! А ведь именно с него начинается сезон цветочных фестивалей в Крыму», – говорится в информации.

В пресс-службе отметили, что на экспозиционном участке, и по всему саду высажено более 80000 тюльпанов двухсот сортов.

Предположительное открытие парада тюльпанов в этом году состоится в первой декаде апреля.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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