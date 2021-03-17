В МИД Турции заявили, что «внимательно следят» за развитием событий в Крыму

В МИД Турции заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и «не признают фактическую ситуацию» на полуострове, который сейчас находится под контролем России.

«В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность, которую мы придаем безопасности, благополучию и защите культурной самобытности крымскотатарских турок, которые входят в состав населения Крыма.

Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму», – сказано в заявлении МИД Турции.

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