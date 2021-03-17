Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +9

Власть

В МИД Турции заявили, что «внимательно следят» за развитием событий в Крыму

16:32 среда, 17 марта 2021

В МИД Турции заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и «не признают фактическую ситуацию» на полуострове, который сейчас находится под контролем России.

«В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность, которую мы придаем безопасности, благополучию и защите культурной самобытности крымскотатарских турок, которые входят в состав населения Крыма.

Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму», – сказано в заявлении МИД Турции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская заявила о готовности снова баллотироваться в Госдуму. Депутат от Крыма Наталья Поклонская планирует продолжить свою политическую карьеру и баллотироваться Государственную думу следующего созыва.

Госсекретарь США призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину непризнанного в мире референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов теряет политическую устойчивость. Глава Крыма Сергей Аксенов рискует потерять свою политическую устойчивость: его репутацию расшатывают непрекращающиеся конфликты как регионального, так и федерального уровня.

В Кремле отреагировали на снятие коронавирусных ограничений в Крыму. Главы регионов обладают полномочиями принимать решения по коронавирусным ограничениям в своих субъектах.

Власть
В Симферополе хотят снести популярный рынок

В Симферополе хотят снести популярный рынок

Городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97.

Общество
Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер

Выход южного циклона: в Крыму прогнозируют ливни и сильный ветер

По Крыму на 18 марта объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

Общество
В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

В Крыму подростки массово уродуют памятники ВОВ

По Крыму среди подростков прокатилась волна вандализма в отношении памятников Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - более полусотни новых заражений

В Крыму - более полусотни новых заражений

За 16 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации